أعلن رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عن مشروع “الممر العالمي للذكاء الاصطناعي”.

رئيس أرامكو المهندس أمين ناصر يُعلن خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي عن مشروع (الممر العالمي للذكاء الاصطناعي)؛لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة وتطوير الحلول وبناء القدرات ودعم الشركات الناشئة بالتعاون مع الشركاء العالميين#قمة_الذكاء_الاصطناعي#GlobalAISummit#سدايا pic.twitter.com/ScklcUxdjk — SDAIA (@SDAIA_SA) September 13, 2022

تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي:

وأكد الناصر خلال كلمته بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، أن الممر العالمي للذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة وتطوير الحلول وبناء القدرات ودعم الشركات الناشئة بالتعاون مع الشركاء العالميين.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين بالذكاء الاصطناعي من 90 دولة، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

قطاعات عديدة:

وتناقش القمة وظائف الذكاء الاصطناعي في أهم القطاعات مثل المدن الذكية، وتنمية القدرات البشرية، والرعاية الصحية، والمواصلات، والطاقة، بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من بحور البيانات التي تقوم الشركات بجمعها اليوم.

وسيتم خلال أعمال القمة توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، وإعلان 8 مبادرات محلية ودولية ما بين شركات ومؤسسات عالمية في سبيل تعزيز التعاون الدولي حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته.