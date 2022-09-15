تعرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحادث سير في كييف، حسبما أعلن السكرتير الصحفي له.

المتحدث باسم #زيلينسكي: الرئيس تعرض لحادث سير ولم يصب بأذى خطير#العربية pic.twitter.com/qMLPA8MeeW — العربية (@AlArabiya) September 15, 2022

ونشرت قناة “العربية”، صورًا أولية من موقع الحادث الذي تعرض له زيلينسكي في كييف.

تفاصيل الحادث

وحسب ما نقلته “العربية”، قال سيرهي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي، إن موكب زيلينسكي تعرض لحادث سير، موضحًا أن سيارة اصطدمت بسيارة زيلينسكي ومركبات مرافقيه.

ولفت إلى أن الرئيس خضع لفحص طبي ولم يتم تسجيل أي إصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنه تم علاج السائق في السيارة الأخرى من قبل المسعفين المرافقين لزيلينسكي وتم نقله إلى سيارة إسعاف.

ووفقًا لـ”العربية”، نشر مكتب زيلينسكي خطابه اليومي، بعد وقت قصير من إعلان تعرض الرئيس لهذا الحادث.