أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الجيش الأوكراني تمكن من استعاد مدينة إيزيوم الاستراتيجية الواقعة شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي، في كلمة وجّهها إلى الشعب الأوكراني بمناسبة مرور 200 يوم على الأزمة الأوكرانية، نشكر قوات بلادنا التي حرّرت المئات من مدننا وبلداتنا… ومؤخراً بالاكليا وإيزيوم وكوبيانسك”.

تطورات الأزمة الأوكرانية

وتعد هذه المناطق الثلاث المحررة بمثابة تطور جديد في مجريات الأزمة الأوكرانية وسط تراجع للقوات الروسية.

يذكر أن قائد الجيش الأوكراني قد أعلن، مؤخرًا أن جنوده استعادوا من القوات الروسية مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كيلومتر مربّع هذا الشهر، في إطار هجوم مضاد يتركّز شمال شرقي البلاد.

في سياق متصل، علق مراقبون عسكريون على استعادة الجيش الأوكراني لمدينة إيزيوم مؤكدين أن هذه التطورات، من شأنها أن تشكِّل نكسة كبيرة للقوات الروسية شرقي أوكرانيا تحديداً.