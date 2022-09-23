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بمناسبة اليوم الوطني

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد

2022-09-23 الساعة 2:18
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
المواطن - واس

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

برقيتا تهنئة: 

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

تهنئة لولي العهد: 

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة. جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .
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