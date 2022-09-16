استقبل رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كازاخستان الدكتور ماولين أشيمبايف، اليوم الجمعة، وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمقر مجلس الشيوخ في العاصمة نور سلطان، وذلك على هامش مشاركته الرسمية في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، رئيسا لوفد المملكة.

نشر السلام:

ونوّه الرئيس أشيمبايف بدور المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – في نشر السلام والتسامح والوئام، وخدمة الحرمين الشريفين اللذين يقصدهما ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا، مؤكدًا أن مشاركة المملكة في مؤتمر زعماء الأديان ساهم في إنجاح أعماله وتوصياته التي ستترجم عملياً لتحقيق أهدافه المرجوة للتصدي للكراهية.

العلاقات بين المملكة وكازاخستان:

وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تشهد مرحلة جديدة من القوة بفضل حرص واهتمام قيادتي البلدين، مؤكداً أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين.

وأشار أشيمبايف إلى أن مجلس الشيوخ في كازاخستان يقدر الدور الذي تضطلع به المملكة في دعم مسيرة التعاون والبناء، وتقديم المساعدات للحكومة والشعب الكازاخي، ومن بينها بناء مجلس الشيوخ في العاصمة نور سلطان، معبرا عن إعجابه بالتطور الهائل الذي تشهده المملكة والمشاريع الكبرى التي تنفذها.

تعزيز الحوار ونشر التسامح:

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية كازاخستان على الدعوة للمشاركة بأعمال المؤتمر، منوهاً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم وتطور في كافة المجالات، نتيجة لحرص قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشاد بما تحقق من نجاح كبير في تنظيم مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في كازاخستان، مؤكدا أهمية المؤتمر في تعزيز الحوار ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، مقدما شكره لجميع القيادات السياسية والدينية بجمهورية كازاخستان، على الحفاوة وحسن الاستقبال.