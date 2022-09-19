وصل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى العاصمة العُمانية مسقط، ليرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال المعولي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السلطنة عبد الله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين.

ويضم وفد المملكة المشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور إبراهيم النحاس، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الدكتور طارق الشمري، وعضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم، وعددٌا من المسؤولين في المجلس.