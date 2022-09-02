أُسدل الستار على حفلات موسم الجيمرز – الحدث الأكبر على مستوى العالم في الرياضات والألعاب الإلكترونية – بعد ختام حفل الأسبوع الثامن والذي أحياه مجموعة من نجوم الفن العرب والعالميين مساء الخميس على مسرح NXT LVL في بوليفارد رياض سيتي، وهم: النجم رابح صقر والنجمان العالميان ديميتري فيغاس ولايك مايك والدي جي لوش وفرقة جازي سبا ساوندز.

رابح صقر:

قدّم موسيقار الخليج رابح صقر حفلًا موسيقيًا لا يُنسى على مسرح NXT LVL في موسم الجيمرز، مع أدائه مجموعة واسعة من أشهر أغانيه، والتي أطربت الجماهير طوال ساعتين واستمتعوا بها وبتفاعل النجم السعودي معهم.

ديميتري فيغاس ولايك مايك:

ختام حفلات موسم الجيمرز الموسيقية كان من خلال أداء رائع لثنائي الدي جي ديميتري فيغاس ولايك مايك الشهير على مستوى العالم. حيث قدّما أمسية مميزة اختتما بها الحفلات الموسيقية في موسم الجيمرز بأفضل شكل ممكن وسط عروض احتفالية بأضواء الليزر على مسرح NXT LVL.

دي جي لوش:

بدأ الحفل الموسيقي الختامي لموسم الجيمرز على مسرح NXT LVL بوصلات غنائية للدي جي لوش والذي قدّم مزيجًا فريدًا للجمهور يجمع بين الأغاني العربية الشهيرة والموسيقى والألحان الغربية بأسلوب فريد من نوعه.

جازي سبا ساوندز:

حضور مميز للثنائي جازي سبا ساوندز المكون من محمد الحمدان ومحمد الكندي في موسم الجيمرز، مع تقديمهما لوصلات عربية وغربية شهيرة أشعلت حماس الجمهور في مسرح NXT LVL.

“تأميني” هي أول منصة تأمين في المملكة، وتعتبر أحد شركاء موسم الجيمرز، أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية في العالم. وتتواجد من خلال منطقة تفاعلية مخصصة في بوليفارد رياض سيتي، حيث يمكن للزوار المشاركة في نشاطات وفعاليات الألعاب المختلفة والفوز بالجوائز.