فتحت شركة الخطوط السعودية للتموين، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والمساندة في (الرياض، جدة، الدمام) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المطلوبة هي: (أمين صندوق، ممثل استقبال وإرشاد، وسائق، ومشغل رافعة طويلة، وموظف استقبال صالة المطار، ومساعد مبيعات، وممثل خدمات)، حيث يتم التقديم عليها عن طريق الرابط: https://bit.ly/3kPoASh.

شروط التقدم

ولفتت إلى أن هناك شروطًا عامة يجب أن يراعيها المتقدم للوظيفة والتي تتمثل في:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) حسب متطلبات كل وظيفة.

– القدرة على العمل كجزء من فريق والحفاظ على وتيرة العمل.