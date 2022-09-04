كشف النادي الأهلي عن رابط لـ حجز تذاكر مباراة الفريق ضد الخلود التي تُقام غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لـ موسم 2022/2023.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والخلود

ويُقدر سعر التذكرة الذهبية بـ 100 ريال، التذكرة الفضية سعرها 50 ريالًا، أما المدرجات الموحدة فالدخول لها مجاني.

وكشف النادي عن أنه يحق للفرد حجز تذكرتين للمباراة.

ويُمكن لمشجعي الأهلي حجز تذاكر المباراة من خلال هذا الرابط.

تغييرات إدارية قبل مباراة الأهلي والخلود

وكان الأهلي أجرى العديد من التغييرات الإدارية بعد استقالة ماجد النفيعي وحل مجلس إدارته، حيث قام مجلس إدارة وليد معاذ بتعيين فيصل زيد متحدثًا رسميًا باسم النادي وتم التعاقد مع مكتب جيان باولو مونتينيري لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا الرياضية.

بالإضافة لانضمام كامل الموسى للجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد رحيله عن منصبه في غرفة فض المنازعات، وتعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم بالنادي خلفًا لـ موسى المحياني.