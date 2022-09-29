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رابط مبادرة استبدال التكييف

2022-09-29 الساعة 3:35
رابط مبادرة استبدال التكييف
المواطن - الرياض
شهدت مبادرة استبدال التكييف الشباك التي انطلقت أمس في الرياض إقبالًا كبيرًا خلال المرحلة الأولى للدرجة التي جعلت الكثير يخفق في الوصول إلى موقع المبادرة.

هدف مبادرة استبدال

تهدف المبادرة إلى ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل.

مزايا استبدال التكييف 

وتتضمن المبادرة العديد من المزايا من بينها ما يلي:
  • دعم قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.
  • تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً.
  • يتم الشراء من متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.

رابط المبادرة

سيتم تنفيذ المبادرة ابتداءً من مدينة الرياض كمرحلة أولية بمشاركة أكثر من 60 متجراً، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل لتشمل جميع مناطق المملكة، وللمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة .

كفاءة الطاقة

يذكر أن هذه المبادرة امتداد لمبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث نفذ المركز في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام الماضي 2021 ، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن.
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