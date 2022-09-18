المميزات
– شهادة دبلوم مُعتمدة.
– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.
– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.
– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.
– التأمين الطبي.
الشروط
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).
– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.
– أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.
– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
– اجتياز الفحص الطبي.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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