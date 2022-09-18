أعلن معهد الصناعات الغذائية فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الأول لعام (2022-2023)م في الشركة السعودية لإنتاج غرف التبريد CGS، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المميزات

– شهادة دبلوم مُعتمدة.

– التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

– يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

– توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

– التأمين الطبي.

الشروط

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى (مسار علمي).

– حاصل على درجة اختبار القدرات العامة (قياس) بنسبة % 60 فأعلى.

– أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

– ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

– لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

– اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا