أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في الرياض ووادي الدواسر (براتب يصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مدير فرع (وادي الدواسر):
– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.
– راتب يصل إلى (7,000 ريال).
– إدارة الفرع بشكل كامل والإشراف على الأقسام الأخرى.
2- منسقة فعاليات (الرياض):
– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة.
– راتب يصل إلى (8,000 ريال).
– إدارة الفعاليات الخارجية للشركة ومتابعتها.
– التعامل مع الفعاليات الخاصة بالشركة والمناسبات العامة من الجهات الرسمية وغيرها لإدارة المهرجانات.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– خلال الرابط التالي:
1- مدير فرع (وادي الدواسر):
اضغط هنا
2- منسقة فعاليات (الرياض):
اضغط هنا
اترك تعليقاً