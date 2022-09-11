أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في الرياض ووادي الدواسر (براتب يصل 8,000 ريال)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:



1- مدير فرع (وادي الدواسر):

– مؤهل مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.

– راتب يصل إلى (7,000 ريال).

– إدارة الفرع بشكل كامل والإشراف على الأقسام الأخرى.

2- منسقة فعاليات (الرياض):

– درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنة.

– راتب يصل إلى (8,000 ريال).

– إدارة الفعاليات الخارجية للشركة ومتابعتها.

– التعامل مع الفعاليات الخاصة بالشركة والمناسبات العامة من الجهات الرسمية وغيرها لإدارة المهرجانات.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/02/15هـ الموافق 2022/09/11م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– خلال الرابط التالي:

1- مدير فرع (وادي الدواسر):

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2- منسقة فعاليات (الرياض):

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