علق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز على غضب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري خلال استبداله في مواجهة الفتح اليوم.

رامون دياز يعلق على غضب الدوسري:

وكان دياز قد دفع بالنجم سالم الدوسري كأساسي في مباراة الهلال ضد الفتح، قبل أن يستبدله عند الدقيقة 71، ويشاك ميشيل ديلغادو بدلًا منه، ليُغادر اللاعب غاضبًا.

وتحدث رامون دياز عن غضب الدوسري قائلًا: “لا يوجد لاعب يفُضل استبداله وهذا أمر طبيعي، ولكن هذه التبديلات لمصلحة الفريق وإراحة اللاعبين”.

دياز يتحدث عن مباراة الفتح:

وتابع رامون دياز حديثه بعد المباراة قائلًا: “كانت مباراة ممتعة وحققنا ثلاث نقاط مهمة في ظروف طقس صعب في المنطقة الشرقية”.

وأضاف دياز: “أعطينا فرصًا للاعبين العائدين من الإصابات وحققنا ما نريد من مباراة الفتح.. وعودة جانغ تعتمد على جاهزيته ولن نغامر به”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).