وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز نقدًا شديدًا للاعبي الهلال، رغم الفوز على الوحدة بنتيجة 3/ 0 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

مدرب الهلال ينتقد أداء لاعبيه:

وتحدث دياز بعد مواجهة الوحدة قائلًا: “بعض اللاعبين لم يتخذوا القرارات المناسبة في الشوط الأول مما تسبب بعدم ظهورنا بالشكل المطلوب، ولكن في الشوط الثاني تحسن الأمر”.

وتابع: “قمنا بتحليل طريقة لعب فريق الوحدة، هو من الفرق الصعبة لأنهم يتكتلون دفاعيًّا بصورة جيدة”.

ووجه دياز رسالة إلى النصر والاتحاد والشباب قائلًا: “حتى الآن لم يظهر الفريق بصورته الحقيقة، لكنني سعيد بتحقيق العلامة الكاملة قبل فترة التوقف”.

ترتيب الخماسي الأول في الدوري:

الشباب في المركز الأول برصيد 12 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 10 نقاط، النصر في المركز الرابع، الطائي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط لكل منهما.

أزرق الرياض سيواجه فريق التعاون في الجولة الخامسة في الثاني من أكتوبر المقبل.