اعتلى نادي الشباب، صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد فوزه الكبير مساء اليوم الخميس على نادي أبها برباعية دون رد في الجولة الثانية من عمر البطولة لـ موسم 2022/2023.

الشباب يضرب بثلاثية بالشوط الأول

وكان الليث أنهى الشوط الأول متفوقًا بثلاثية دون رد، حيث نجح الأرجنتيني كريستيان جوانكا في إحراز الهدف الأول لـ الليث بالدقيقة الـ25 من ركلة جزاء.

وبالدقيقة الـ39 أضاف الإسباني سانتي مينا الهدف الثاني لـ الليث، ثم سجّل البرازيلي كارلوس جونيور الهدف الثالث بالدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، لم يظهر أي دور هجومي لفريق أبها، ليتمكن الليث من إضافة الهدف الرابع من تصويبة قوية عبر هتان باهبري في الدقيقة الـ92.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين في المحالة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 3 نقاط.

وتنطلق منافسات غدًا الجمعة من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في مواصلة انطلاقته الجيدة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، فيما يطمح العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وتعويض خسارته بالجولة الأولى ضد الاتحاد.

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي غدًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.