أقدم رجل أعمال مصري على إنهاء حياته، بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب كثرة الديون المتراكمة عليه في أحد الكومبوندات الشهيرة.

وحسب موقع “القاهرة 24″، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بطلق ناري، ملقاة داخل شقة سكنية في كومبوند شهير بالقاهرة الجديدة.

سلاح مرخص وطلقة بالقلب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وعثرت على الجثة ملقاة على الأرض، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالمعاينة عثر رجال المباحث على سلاح مرخص بجوار الجثة، وتبين أنه مصاب بطلقة في منطقة القلب أودت بحياته.

الديون السبب

ومع تكثيف التحريات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن الضحية تخلص من حياته بسبب مروره بأزمة مادية لكثرة الديون المتراكمة عليه وعدم قدرته على السداد مما دفعه للتخلص من حياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت الجهات المعنية بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها، وطلبت تحريات رجال البحث حول الواقعة.