رحلات استكشافية لمكافحة نواقل الأمراض بجازان

رحلات استكشافية تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة لمكافحة نواقل الأمراض في #جازان عير عمليات رش تصل لـ 4 آلاف هكتار أسبوعيا

عبر:@3limohm pic.twitter.com/Tg5Xf0XDS2 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 30, 2022

غرفة عمليات

تفاصيل المجموعات

تقود وزارة البيئة والمياه والزراعة رحلات استكشافية لمكافحة نواقل الأمراض في جازان عبر عمليات رش تصل لـ 4 آلاف هكتار أسبوعيًا.وقال يحيى قصادي مشرف الرش الأرضي بفرع وزارة البية والمياه والزراعة بجازان لقناة “العربية”، إن الفرع لديه غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض والتي تقوم بدور فعال.وأضاف قصادي أن الغرفة تتكون من 6 مجموعات هي مجموعة الثروة الحيوانية، ومجموعة التقييم الحشري، ومجموعة الرش الأرضي، وممجموعة الرش الجوي، ومجموعة الإنذار المبكر، ومجموعة المكافحة الحيوانية والميكانيكية. ولفت إلى أنه لدى مجموعة المكافحة الحيوانية طائرتان مجنحتان من نوع “تراكتور” وطائرة استكشافية عمودية، أما مجموعة الرش الأرضي فلديه 90 سيارة مقسمة على مجموعة ضبابية ومجموعة رادارية، حيث يتم خدمة 152 قرية في اليوم وما يقارب من 70 مزرعة و480 حظيرة في اليوم، فضلًا عن عمليات رش تصل لـ 4 آلاف هكتار أسبوعيًا. وأوضح أن جميع المبيدات صديقة للبيئة، كذلك مجموعة الرش الجوي ترش الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل السدود والمستنقعات مرمى النفايات ومحطات الصرف الصحي.