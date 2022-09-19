حظي برنامج (( شاعر الراية)) بردود أفعال إيجابية ومؤشرات نجاح كبيرة بعد عرض الحلقة الأولى السبت الماضي، حيث حصد متابعة كبيرة على شاشة القناة السعودية الأولى وردة فعل إيجابية، حيث أكد عدد من الإعلاميين أن البرنامج أعاد لبرامج الشعر وهجها وتوازنها وهيبتها، خاصة وأن الشخصية الرمزية للبرنامج هو أمير الحرف ومدرسة الشعر الأمير بدر بن عبدالمحسن وبقيادة لجنة التحكيم المميزة ناصر السبيعي وخالد المريخي ونايف صقر وهي أسماء قادت ساحة الشعر وتميزت بذائقتهم المتفردة، كما أعاد البرنامج وهج النجاح للقناة السعودية الأولى والتي كانت ولازالت تقدم برامج ذات قيمة عالية وإضافة إعلامية.

ودشنت أولى حلقات «شاعر الراية» ليلة السبت، بحضور الشخصية الرمزية للبرنامج الأمير بدر بن عبدالمحسن، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، وسط حضور جماهيري كبير بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدارس الرياض.

وعبر الأمير بدر بن عبدالمحسن عن مدى سعادته لحضوره برنامج شاعر الراية باعتباره الشخصية الرمزية للبرنامج، مؤكداً أن الهدف الأسمى ليست المسابقة بل إتاحة الفرصة لأصوات ومواهب وإبداعات الشباب في مجال الشعر، متمنيا من هذا البرنامج إيجاد جيل جديد من الشعراء الذين يحملون راية الشعر في المملكة.

مؤشرات لنجاح ساحق

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن الشعراء السعوديين هم الأكثر حضورًا في الساحة الشعرية على مستوى الوطن العربي، فمن الطبيعي أن يكون مكان هذه المسابقة الشعرية في قلب السعودية الرياض، وواجبنا كإعلاميين دعم المواهب الشعرية وإعطاؤهم مساحتهم في التغطية الإعلامية.

ويجد البرنامج الدعم والمتابعة من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وبإشراف مباشر من الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون لإنجاح البرنامج الشعري الأضخم في المملكة.

وتصدر وسم #شاعر_الراية التريند على منصة تويتر قبل انطلاق الحلقة الأولى من برنامج شاعر الراية، ولاقى مشاركات واسعة، وآراء إيجابية حول البرنامج، مع تناقل الكثير من المغردين مقتطفات كثيرة من الأبيات الشعرية التي نالت إعجابهم.

يذكر أن برنامج «شاعر الراية» يشارك به 30 شاعراً، وبعدد عشر حلقات تعرض كل يوم سبت على الهواء مباشرة عند الساعة 11 مساء على شاشة قناة السعودية، وتقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع، وفي لجنة التحكيم كل من الشاعر ناصر السبيعي والشاعر نايف صقر والشاعر خالد المريخي.