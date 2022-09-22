وثق مقطع فيديو متداول، رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رنين هاتف أحد الحاضرين خلال اجتماع بعد إعلان التعبئة الجزئية بالبلاد.

دعها تهدأ

وظهر في الفيديو، بوتين وهو يوجه حديثه لصاحب الهاتف ضاحكًا قائلًا له: “أخبرها أن كل شيء طبيعي دعها تهدأ”.

وأضاف “قل لها إنك في مكان عمل ولست في مكان ما هناك”، ليبتسم ويضحك الحضور.

تعبئة جزئيًا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الأربعاء، التعبئة العامة العسكرية جزئياً في روسيا، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي بخسائر كبيرة.