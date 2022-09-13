أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الثلاثاء، استئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بما فيها العمالة المنزلية، وذلك ابتداء من 7 نوفمبر المقبل.

أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “خلال لقائي مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية السيدة سوزان أوبلي أثناء زيارتها إلى السعودية، أكدنا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين بلدينا”.

مذكرة تعاون لاستئناف الاستقدام

وأضاف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “كما وقعنا مذكرة تعاون لاستئناف استقدام العمالة الفلبينية إلى السعودية، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022”.