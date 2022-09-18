أعلنت شركة روتانا، اليوم الأحد، عن إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده بمدينة أبها بمنطقة عسير، يوم السبت المقبل.

عدم جاهزية مسرح طلال مداح:

وقال الحساب الرسمي لحفلات “روتانا” على موقع “تويتر” في تنويه للمواطنين حول حفل الفنان محمد عبده في أبها: “نأسف لإبلاغكم بأنه لعدم جاهزية مسرح طلال مداح (المفتاحة) في عسير ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة فقد تقرر إلغاء الحفل”.

وأضاف الحساب أنه سيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر.

وكان من المقرر أن يحيي محمد عبده الحفل يوم السبت المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ92.