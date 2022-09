أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، رصد حوت نافق على أحد شواطئ البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد هذا الحوت على شاطئ سيلين.

This morning, the environmental monitoring teams of the Ministry of Environment and Climate Change spotted a dead whale in Sealine area, where a specialized team from the ministry dealt with the situation and took samples and measurements to conduct the necessary laboratory tests pic.twitter.com/eDIVw6xZgY

— وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 16, 2022