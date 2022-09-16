أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، رصد حوت نافق على أحد شواطئ البلاد، بعد انتشار مقطع فيديو يرصد هذا الحوت على شاطئ سيلين.

This morning, the environmental monitoring teams of the Ministry of Environment and Climate Change spotted a dead whale in Sealine area, where a specialized team from the ministry dealt with the situation and took samples and measurements to conduct the necessary laboratory tests pic.twitter.com/eDIVw6xZgY — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) September 16, 2022

ونشرت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق رصدًا للحوت النافق بمنطقة سيلين.

تعامل فريق المراقبة مع الوضع:

وقالت الوزارة: “رصدت فرق المراقبة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي صباح اليوم حوتًا نافقًا بمنطقة سيلين”.

وأضافت أن فريقًا مختصًّا من الوزارة تعامل مع الوضع وأخذ العينات والقياسات لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة.