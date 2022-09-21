كشفت وسائل إعلام أن هناك مزاعم لرصد تحليق “طائرة يوم القيامة” الروسية فوق موسكو، وعن رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية، وسط توقعات مخيفة لتطورات قد تحركها حرب نووية، بعد قرار بوتين بالبدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا.

وذكرت قناة تلفزيون “سي بي إي” الأمريكية أنه تم بالفعل رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية في ظروف التوتر الحالية.

وأوضحت وسائل إعلام أن طائرة يوم القيامة الروسية من طراز “إليوشين 62- إم” شوهدت تحلق في سماء العاصمة موسكو.

ويُذكر أن طائرة يوم القيامة اسم يطلق على مركز قيادة استراتيجي طائر، يتمثل نموذجه الروسي في طائرة “إيل – 96-400″، في حين أن الجيل الثاني لهذا النوع من الطائرات تم تطويره على أساس طائرة من طراز “إيل-80″، وهي مخصصة لقيادة الوحدات والتشكيلات العسكرية في ظروف النشر العملياتي للقوات وغياب البنية التحتية الأرضية، وكذلك في حال تعطل مراكز القيادة العملياتية البرية وعُقد وخطوط الاتصالات.

وقد كشفت روسيا الهدف من التعبئة العسكرية الجزئية التي أقرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

السيطرة على الأراضي

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن التعبئة الجزئية تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي التي تم تحريرها سابقًا خلال عملية خاصة في أوكرانيا.

وأوضح شويغو، أن خط الاتصال التماس، ما يمكن تسميته بخط الجبهة، يزيد عن 1000 كيلومتر. بطبيعة الحال، وأنه يجب تأمين هذا الخط من الخلف، ويجب التحكم في هذه المناطق، بالطبع، من خلال التعبئة الجزئية”.

وأشار شويغو إلى أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالًا، وهو ما يمثل أكثر من 1% من قوات الاحتياط.