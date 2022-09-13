حسمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، قرارها في احتجاج الرائد بشأن مشاركة نجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الانضباط ترفض احتجاج الرائد ضد حمدالله

وأكدت لجنة الانضباط في بيانها، أن نادي الرائد تقدم باحتجاج بشأن عدم نظامية مشاركة حمدالله في مباراة الفريقين، بعد استكماله الإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي الاتحاد للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج.

وقررت اللجنة قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قد أعلن تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وشارك في مواجهة الرائد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد هذا الموسم

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، خلف الشباب المتصدر بـ9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الثاني.