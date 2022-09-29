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باستقطاب المواهب المتميزة

رفع الجودة التعليمية هدف إطلاق التأشيرة الجديدة

2022-09-29 الساعة 3:31
رفع الجودة التعليمية هدف إطلاق التأشيرة الجديدة
المواطن - الرياض

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أكد مدير مبادرة التأشيرة التعليمية الدكتور سامي الحيسوني، أن هذه المبادرة تسهم في رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار.

هدف التأشيرة التعليمية

وقال الحيسوني خلال برنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن مبادرة التأشيرة التعليمية التي وافق عليها مجلس الوزراء خلال جلسته الماضية، تسهم في استفادة المؤسسات التعليمية من خلال توفير تأشيرات تعليمية واستقطاب المواهب المتميزة من الطلبة والباحثين والأساتذة الدوليين. وأشار إلى أن هذا يسهم في رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار وبالتالي تقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جذابة، فضلًا عن رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية الوطنية عالميًّا، مما يحقق رؤية المملكة 2030.

المستهدفون

ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف الباحثين والباحثات، والطلاب المتميزين لاستقطابهم للدراسة بالجامعات السعودية، حيث تتم عن طريق المنصة الإلكترونية الموحدة للدراسة بالمملكة.
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