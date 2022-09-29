رفع الجودة التعليمية هدف إطلاق التأشيرة الجديدة

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فيديو | مدير مبادرة التأشيرة التعليمية د. سامي الحيسوني لـ #هنا_الرياض:— هنا الرياض (@herealriyadh) September 28, 2022
المبادرة تسهم في رفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار pic.twitter.com/d3DCdlYPhw