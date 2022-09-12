أكد محمد الزارع المختص في شؤون التعليم والمعلمين أن رفع ملف الطلاب إلكترونيًا في نظام نور شرط لإتمام عملية نقل طلاب المدارس داخل المملكة.

جاء ذلك ردًا على سؤال من إحدى الأمهات تقول فيه: ولدي منقول من مدينه لأخرى وأخذنا ورقة قبول من المدرسة الجديدة ولكن مدير المدرسة المنقول إليها رفض دخوله للمدرسة ورفض وضعه في أي فصل حتى يصل ملفه الورقي والإلكتروني.

التسجيل في نظام نور

وتابعت إن ملفه الورقي أرسلته المدرسة بالبريد ورفضت تسليمه لنا وملفه الإلكتروني ما نقلوه إلى الآن ما العمل ما فيه تجاوب من المدرستين؟

ورد الزارع بالقول: يلزم على مدير المدرسة التي ترغبين نقله منها أن يرفع ملفه إلكترونيًا في نظام نور بعد أن تسلمه خطاب القبول من المدرسة الأخرى.