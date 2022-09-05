حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رقمًا استثنائيًّا في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009.

الهلال يحقق رقمًا قياسيًّا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في إنهاء الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي دون استقبال شباكه لأي هدف، للمرة الأولى في تاريخه.

وكان الأزرق في المواسم الـ14 السابقة من الدوري السعودي للمحترفين يستقبل هدفًا واحدًا على الأقل خلال أول ثلاث جولات، قبل أن يتألق هذا الموسم ويكسر هذه القاعدة بالحفاظ على نظافة شباكه.

وخطف الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الأنظار، حيث بدأ منافسات دوري روشن السعودي بالفوز خارج ملعبه ضد الخليج بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز الفيحاء بالنتيجة ذاتها، وكسب الفتح في أرضه بهدف نظيف.

الأزرق يتصدر الترتيب:

ورفع الأزرق رصيده إلى 9 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب برصيد 6 نقاط، إلا أنه لم يخض مواجهة الجولة الثالثة حتى الآن.