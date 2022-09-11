حقق البرازيلي فينسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني رقمًا مميزًا أدخله تاريخ النادي بعد أن سجل هدفًا في شباك ريال مايوركا عصر اليوم في الدوري الإسباني.

وكان جونيور سجل الهدف الثاني لـ الريال بالدقيقة الـ72 بعد مراوغة مميزة لأحد لاعبي مايوركا.

ماذا حقق فينسيوس جونيور ؟

وأصبح جونيور اللاعب الأصغر سنًا الذي يُحرز في 5 مباريات متتالية بـ الدوري الإسباني لـ ريال مدريد في عمر الـ22 عامًا و 60 يومًا.

وشهد الشوط الأول تقدم ريال مايوركا بالهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، سجل الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي هدف التعادل للريال على الطريقة المارادونية بعد أن راوغ 3 لاعبين من مايوركا.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الريال في إضافة الهدف الثاني عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ73، وأضاف البرازيلي رودريجو ثالث أهداف الريال بالدقيقة الـ89.

واختتم الألماني أنطونيو روديجر الأهداف للريال بالدقيقة الـ92.