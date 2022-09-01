تألق لاعبو الزعيم بشكل لافت في مباراة الهلال ضد الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليحقق الفريق رقمًا مميزًا في المسابقة.

فوز الهلال ضد الفيحاء

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره الفيحاء بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الأزرق بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة دوري روشن السعودي مؤقتًا لحين انتهاء منافسات الجولة الثانية، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ14 بدون رصيد.

تألق الهلال في دوري المحترفين

ويُعد فوز الهلال ضد الفيحاء هو الانتصار رقم 13 للأزرق خلال آخر 14 مباراة ضمن منافسات دوري المحترفين منذ قدوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في شهر فبراير بالموسم الماضي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق الفوز على جميع الفرق التي لعب أمامها باستثناء الفيحاء الذي عرقله في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في الانتصار عليه منذ الدور الثاني موسم 2019/ 2020.

وبعد فوز الهلال ضد الفيحاء، أكمل الأزرق 12 موسمًا ضمن منافسات دوري المحترفين منذ انطلاقه في 2008/ 2009، دون الخسارة في أول جولتين، كما نجح في الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم بأول مباراتين للموسم التاسع تواليًا.