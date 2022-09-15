أعلن النجم السويسري روجر فيدرر، عن اعتزاله التنس رسميًا بعد بطولة كأس ليفر التي ستُقام في لندن نهاية الشهر الجاري.

روجر فيدرر يعلن اعتزاله

وقال فيدرر: “إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها”.

وتابع روجر فيدرر في رسالة صوتية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اليوم أريد أن أشارككم رسالة، كما يعلم الكثير منكم، كانت السنوات الثلاث الماضية مليئة بالتحديات بشأن الإصابات والعمليات الجراحية”.

وأضاف: “لقد كنت أعمل بجد للعودة إلى الشكل التنافسي الكامل، عملت بجدّ وحاولت العودة لكن رسالة الجسد كانت واضحة، عمري 41 عامًا، لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 سنة، كأس ليفر الأسبوع المقبل ستكون آخر بطولة أخوضها”.

وواصل روجر فيدرر رسالته قائلًا: “إنه قرار حلو ومر لأنني سأفتقد كل ما أعطاني إياه اللعب، لكن في نفس الوقت هناك الكثير للاحتفال به، أرى نفسي من أسعد الناس على وجه الأرض، لقد أُعطيت موهبة خاصة للعب التنس، وقدمت كل ما لدي بل وأكثر”.

وحرص روجر فيدرر على توجيه الشكر لزوجته وعائلته، واللاعبين المنافسين، والجماهير، واختتم رسالته قائلًا: “أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني في تحقيق أحلام لاعب سويسري شاب.. وأخيرًا التنس: أحبك ولن أتركك أبدًا”.

الإصابات تعرقل فيدرر

وتعرض روجر فيدرر لإصابات عديدة من السنوات الأخيرة، وخضع لـ3 عمليات جراحية في آخر عامين، وتعود آخر مباراة لعبها في بطولات المحترفين، عندما خسر ضد البولندي هوبرت هوركاتش ضمن منافسات دور الـ8 في ويمبلدون 2021.