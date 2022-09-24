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العالم
حصاد اليوم
بعد استدعائهم للخدمة العسكرية

روسيات تودعن أزواجهن وأبناءهن بالدموع

2022-09-24 الساعة 3:15
روسيات تودعن أزواجهن وأبناءهن بالدموع
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وداع أمهات روسيات لأبنائهن وأزواجهن بعد استدعائهم للخدمة العسكرية إثر إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة العامة العسكرية جزئيًا.

توديع بالدموع

وأظهرت لقطات نشرتها قناة “العربية”، الأسر والأمهات وهي تودع أزواجهن وأبناءهن بالدموع والتصفيق دعمًا لهم بعد استدعائهم للخدمة العسكرية.

تعبئة جزئيًا

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الأربعاء الماضي، التعبئة العامة العسكرية جزئياً في روسيا، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي بخسائر كبيرة. وقال بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي: “نواجه القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسيادتنا”، وبناء عليه قرر استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق القرار.
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