روسيات تودعن أزواجهن وأبناءهن بالدموع

بالدموع.. مشاهد متداولة ترصد لحظة وداع أمهات لأبنائهن وأزواجهن بعد استدعائهم للخدمة العسكرية إثر قرار #بوتين #روسيا#الحدث pic.twitter.com/e9zt654H1H — ا لـحـدث (@AlHadath) September 24, 2022

توديع بالدموع

تعبئة جزئيًا

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وداع أمهات روسيات لأبنائهن وأزواجهن بعد استدعائهم للخدمة العسكرية إثر إعلان الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة العامة العسكرية جزئيًا.وأظهرت لقطات نشرتها قناة “العربية”، الأسر والأمهات وهي تودع أزواجهن وأبناءهن بالدموع والتصفيق دعمًا لهم بعد استدعائهم للخدمة العسكرية.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن الأربعاء الماضي، التعبئة العامة العسكرية جزئياً في روسيا، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا، حيث مني الجيش الروسي بخسائر كبيرة. وقال بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي: “نواجه القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو، وبالتالي يجب أخذ القرار لحماية أرضنا ووطننا وسيادتنا”، وبناء عليه قرر استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق القرار.