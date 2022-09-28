روسيا: ألف مجند استلموا أسلحتهم بالقرم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، استلام ألف مجند أسلحتهم وكامل معداتهم في القرم، لبدء تدريب الذين تم استدعاؤهم بقرار التعبئة الجزئية، حيث أن عمليات تدريب المجندين تتم في القرم وقرب الحدود الأوكرانية.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إذ يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أرض دونباس، بينما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الروسي.
وقد أعلن الكرملين أن العملية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحرير كامل دونيتسك.