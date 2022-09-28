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العملية مستمرة حتى تحرير دونيتسك

روسيا: ألف مجند استلموا أسلحتهم بالقرم

2022-09-28 الساعة 2:13
روسيا: ألف مجند استلموا أسلحتهم بالقرم
المواطن-متابعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، استلام ألف مجند أسلحتهم وكامل معداتهم في القرم، لبدء تدريب الذين تم استدعاؤهم بقرار التعبئة الجزئية، حيث أن عمليات تدريب المجندين تتم في القرم وقرب الحدود الأوكرانية.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، إذ يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أرض دونباس، بينما تستمر كييف في تلقي الدعم الغربي والعتاد العسكري في مواجهة الجيش الروسي.

وقد أعلن الكرملين أن العملية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحرير كامل دونيتسك.

لا تفاوض

في سياق آخر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تتفاوض مع روسيا بعد “الاستفتاءات” التي نُظمت في 4 مناطق أوكرانية للانضمام إلى موسكو. وأوضح زيلينسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن اعتراف روسيا بالاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية، وتطبيقها نفس السيناريو الذي طبقته في شبه جزيرة القرم، ومحاولتها مرة أخرى ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن كل هذا يعني أنه لا يتعين علينا التفاوض مع الرئيس الروسي”. ووصف في كلمته أمام مجلس الأمن، هذه الاستفتاءات بأنها “مهزلة” مؤكدًا أن نتائجها معدة مسبقًا. بدورها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا وفي لوجانسك بالشرق، الثلاثاء، فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا في الاستفتاءات التي أقيمت. وأكدت المفوضية الانتخابية في منطقة زابوريجيا أن 93,11% من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا. وقالت إدارة منطقة خيرسون إن 87,05% من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا بعد فرز 100% كذلك من الأصوات.
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