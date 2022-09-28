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حذرت واشنطن برلين من الحادث منذ أسابيع

روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم

2022-09-28 الساعة 4:04
روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن حادث تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم هو تخريب متعمد وذهبت بعض الدول منهم إلى إلقاء اللوم على روسيا مثل أوكرانيا وبولندا، لكن في الوقت نفسه نفى الكرملين هذه الادعاءات قائلًا إن تخريب موسكو لأنابيبها المملوكة لها هو تفكير أحمق، واتهمت أمريكا رسميًا بارتكاب هذه العملية. وقالت موسكو إن أمريكا تقف وراء التخريب المتعمد لـ نورد ستريم الممتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق، مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء هذه العملية أم لا. وسلطت صحيفة The Sun البريطانية الضوء على فرقة جيش سرية، قائلة إنها قد تكون وراء الحادث الذي تسبب في وقوع انفجارات على طول خط الأنابيب يوم الاثنين تحت أعين الناتو. وقال التقرير: إن هناك فرقة غواصين من وحدة العمليات الخاصة الروسية قد تكون وراء الحادث، ويُطلق عليهم اسم ضفادع سبيتسناز، وهم فرع سري من الجيش الروسي، واستعانوا في العملية بطائرات دون طيار تحت الماء.
فرقة سرية قد تكون وراء حادث نورد ستريم 
الخطة المتصورة لتفجير خط أنابيب نورد ستريم
وقال خبير الحروب تحت الماء، إتش آي ساتون، إن وحدة GUGI البحرية الروسية الغامضة ربما تكون قد استخدمت سفن تجسس لتنفيذ هجوم، مضيفًا: تمتلك البحرية الروسية اليوم أكبر أسطول من غواصات التجسس في العالم، وتتواجد هذه الغواصات في القطب الشمالي، وهي قادرة على تفجير خط الأنابيب تحت أنظار الناتو. وتابع سرده لنظيرته الخاصة قائلًا: ربما تعاونت وحدة البحرية الروسية مع فرقة الجيش الخاصة السرية سبيتسناز المتمركزين في البلطيق. وأضاف أيضًا إن روسيا تضم ​​مختبرًا لتطوير طائرات بدون طيار حديثة تعمل تحت الماء وقادرة على تنفيذ هجمات في أعماق البحار، متابعًا: موسكو أيضًا لديها مركبات ذاتية القيادة تعمل تحت الماء، كما يوجد مركز جديد لتطويرهم في سانت بطرسبرغ. وفي الوقت نفسه قال الباحث في كلية الدفاع الملكية الدنماركية، أندرس باك نيلسن إنه من الناحية الفنية، فتفجير خط الأنابيب ليس بالأمر الصعب، وكل ما يتطلبه الأمر قارب وبعض الغواصين الذين يعرفون كيفية التعامل مع العبوات الناسفة، وأنى أي جهة يمكن أن تكون الفاعلة.

أمريكا حذرت ألمانيا

وفي غضون ذلك، اتضح أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حذرت ألمانيا من هجوم محتمل على خطوط أنابيب نورد ستريم منذ عدة أسابيع، وفقًا لمجلة دير شبيجل الألمانية. فرقة سرية قد تكون وراء حادث نورد ستريم 

رد روسيا على تفجيرات نورد ستريم 

وحتى الآن لم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الحادث، كما لا يوجد أي دليل يدعم ادعاءات الدول الأوروبية بشأن تورط روسيا، وقد قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فرضية مسؤولية موسكو هي غبية وسخيفة. وقال: روسيا فقدت بالفعل مسارات إمداد الغاز إلى أوروبا، ولسنا مهتمين بإلحاق الضرر، لكن على الصعيد الآخر، فإن أوروبا وخاصة ألمانيا، يدفعون ثمنًا باهظًا لفرض العقوبات على روسيا وهم الآن في وضع صعب للغاية. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية. روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم - المواطن
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