روسيا تتهم أمريكا بتفجير نورد ستريم

قال زعماء الاتحاد الأوروبي إن حادث تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم هو تخريب متعمد وذهبت بعض الدول منهم إلى إلقاء اللوم على روسيا مثل أوكرانيا وبولندا، لكن في الوقت نفسه نفى الكرملين هذه الادعاءات قائلًا إن تخريب موسكو لأنابيبها المملوكة لها هو تفكير أحمق، واتهمت أمريكا رسميًا بارتكاب هذه العملية.

وقالت موسكو إن أمريكا تقف وراء التخريب المتعمد لـ نورد ستريم الممتد على عمق 1200 كيلومتر تحت بحر البلطيق، مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء هذه العملية أم لا.

أمريكا حذرت ألمانيا

رد روسيا على تفجيرات نورد ستريم