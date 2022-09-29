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بذلك يصبح الوضع رسميًا

روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية غدًا

2022-09-29 الساعة 2:53
روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية غدًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت روسيا إن الرئيس فلاديمير بوتين سيضم رسميًا 4 مناطق أوكرانية إليه غدًا في خطابه أمام البرلمان، وذلك بعد أن أطلقت الحكومات الموالية للكرملين في كل من لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون استفتاءات في الأيام الماضية حول ما إذا كانت ستمضي قدمًا في هذه الخطوة. وشوهد الجنود الروس وهم يأخذون صناديق الاقتراع، وقد أعلنت موسكو أمس الأربعاء نتائح الاستفتاءات التي أظهرت دعم المناطق الأربع للانضمام إلى روسيا، وفي الميدان الأحمر بموسكو، أقيمت شاشات فيديو عملاقة مع لوحات إعلانية كتب عليها: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون- روسيا. روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية غدًا - المواطن

الغرب لا يعترف بخطوة روسيا 

ومع ذلك، فإن أوكرانيا وحلفاءها الغربيين تعهدوا بعدم الاعتراف بالنتائج، وقد أدانت الولايات المتحدة التصويت بشدة ووصفته بأنه صوري، وتعهدت بعدم الاعتراف بنتائجها. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس: في ظل التهديدات يتم إخراج الأشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم للتصويت في صناديق اقتراع زجاجية، هذا يتنافى مع الانتخابات الحرة والنزيهة، وهو نقيض السلام، وطالما أن هذه الإملاءات الروسية سائدة في الأراضي المحتلة بأوكرانيا، فلا يوجد مواطن آمن، ولا يوجد مواطن حر.
روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية غدًا
استفتاءات بضم المناطق إلى روسيا
ورفضت أوكرانيا أيضًا الاستفتاءات باعتبارها غير شرعية، قائلة إن لها كل الحق في استعادة الأراضي، وهو الموقف الذي نال دعمًا من واشنطن وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تعهد بوتين أن أي اعتداء على هذه المناطق يمثل اعتداءً على روسيا، وأنه سيدافع عنها حتى لو تطلب الأمر استخدام الأسلحة النووية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم: غدًا في القاعة الجورجية بقصر الكرملين الكبير، ستقام مراسم توقيع بشأن ضم الأراضي الجديدة إلى روسيا، مضيفًا أن بوتين سيلقي خطابًا خلال الحدث، والذي سيضم أيضًا قادة هذه المناطق. ومن المتوقع أن تُنظم مسيرة كبيرة في الميدان الأحمر لدعم هذا القرار. روسيا تضم 4 مناطق أوكرانية غدًا
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