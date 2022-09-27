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بتهمة التجسس

روسيا تعتقل قنصلًا يابانيًّا

2022-09-27 الساعة 1:37
روسيا تعتقل قنصلًا يابانيًّا
المواطن - متابعة

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أعلنت السلطات الروسية، أمس الاثنين، اعتقال قنصل ياباني في البلاد، على إثر الاشتباه في قيامه بتجسس، فيما تدهورت العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبكين، بسبب الموقف من العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

تفاصيل العملية: 

وأكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي المعروفة اختصارًا بـ”FSB”، اعتقال القنصل في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادي. وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات أعلنت القنصل الياباني الموقوف شخصًا غير مرغوب فيه. وأضافت المصادر، أنه جرى ضبط القنصل الياباني وهو يتلقى معلومات وُصفت بالسرية حول تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي. ونشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر فيه القنصل وهو يتحدث لأحد الأشخاص، ثم لقطات أخرى بعد القبض عليه.

اليابان وروسيا: 

وكانت اليابان من بين الدول التي انضمت إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا، على إثر العمليات العسكرية التي أطلقتها في روسيا. وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية الياباني، يوشي ماسا هاياشي: إن بلاده تتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.
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