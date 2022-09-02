أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، اليوم الجمعة، عن وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” إلى أجل غير مسمى.

عطل التوربين الأخير:

وقالت شركة “غازبروم”: إنها أرسلت بيانًا إلى شركة “سيمنس” الألمانية تشير فيه إلى أن التوربين الأخير في خط “نورد ستريم 1” قد تعطل.

وطالبت الشركة الروسية، “سيمنس” بإصلاح العطل في التوربين الأخير للخط، والذي يمد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز عن طريق ألمانيا، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وقف إمدادات الغاز بشكل مؤقت:

وكانت غازبروم أعلنت في نهاية أغسطس الماضي أنها ستوقف إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1” بشكل مؤقت ولمدة 3 أيام؛ بهدف القيام بعمليات للصيانة.

وكانت بيانات نشرها موقع شركة “نورد ستريم”، في وقت سابق اليوم الجمعة، أوضحت أن تدفقات الغاز عبر “نورد ستريم 1” سيتم استئنافها اعتبارًا من الثانية فجر السبت، وبنسبة 20 بالمائة من السعة العادية، أي بنفس المستوى الذي سبق عملية الإيقاف.

معاقبة أوروبا:

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ألكسندر فينيديكتوف: إن أوروبا لن تحصل على الغاز الروسي، إذا تبنت المفوضية الأوروبية قرارًا يفرض حدًّا أقصى على أسعار النفط الروسي.

ووافق وزراء مجموعة السبع، اليوم الجمعة، على تبني خطة تهدف لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.