في مشهد بديع يسر الناظرين، يتدافع زوار المسجد النبوي الشريف لدخول الروضة الشريفة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

فيديو | البقعة التي اصطفاها رسول الله.. أعداد عظيمة من الزوار تخطف أبصارها روعة وجلال الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/bP1F7C5u4R — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2022

ويحرص زوار المسجد النبوي، على توثيق هذه اللحظات الروحانية بكاميرا هواتفهم ليستعيدوا ذكرياتهم بعد عودتهم إلى بلادهم.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة.

يأتي ذلك وسط الجهود الأمنية في متابعة المعتمرين وزوار المسجد النبوي، وذلك بتنظيم صفوف المصلين، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.