يُقدم النجم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

رومارينيو الأكثر لمسًا للكرة

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رومارينيو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر لمسًا للكرة داخل منطقة جزاء المنافس هذا الموسم بـ24 لمسة.

ويُعد رومارينيو من أبرز اللاعبين في صفوف الاتحاد خلال المواسم الأخيرة، وساهم في تسجيل أكثر من 70 هدفًا بقميصه في الدوري السعودي للمحترفين، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة الاتحاد ضد الخليج

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الخليج، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.