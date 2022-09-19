يبدو أن نادي الاتحاد مهدد بفقدان نجمه البرازيلي رومارينيو في مباراة النصر بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين مطلع أكتوبر المقبل.

المباراة تنطلق يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

اللاعب البرازيلي يحتاج إلى راحة لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، الأمر الذي يهدد مشاركته في كلاسيكو النصر بحسب ما ذكره الإعلامي محمد المرحبي المقرب من الاتحاد.

الاتحاد يُعلن خضوع رومارينيو للفحص الطبي

وكان الاتحاد أعلن الجمعة الماضية عن خضوع نجومه الـ3 ” عمر هوساوي ومهاجمه رومارينيو والأنجولي هيلدر كوستا” للفحوصات الطبية بعد إصابتهم في مباراة الخليج بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكشف النادي عن أن الثلاثي سيخضع للفحوصات ثم سيتم الكشف عن النتائج بمجرد نهاية الفحوصات للثلاثي.

وكان النجم البرازيلي غادر مباراة الاتحاد والخليج في الدقيقة 21، ليشارك عوض الناشري بديلًا له.