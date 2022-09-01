قرر المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي مانشستر يونايتد، إبقاء البرتغالي كريستيانو رونالدو خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة ليستر سيتي بعد قليل في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد رونالدو للمباراة الثالثة على التوالي في مقاعد البدلاء بجانب البرازيلي كاسيميرو.

تشكيلة مان يونايتد لمواجهة ليستر سيتي

وجاء تشكيل مان يونايتد لـ مباراة ليستر سيتي مكونًا من: “دي خيا بحراسة المرمى، مارتينيز، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، مالاسيا، كريستيان إريكسن، فاران، ديوجو دالوت، سانشو، إيلانجا، مكتوميناي”.

وتنطلق مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة على ملعب ” كينج باور” معقل ليستر سيتي.

وكانت مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس الثلاثاء حيث فاز فولهام على برايتون بثنائية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برنتفورد بهدف لكل فريق، وفاز ساوثهامبتون على تشيلسي بينما تعادل ليدز يونايتد مع نادي إيفرتون بهدف لكل فريق.

بينما في مباريات أمس الأربعاء فاز آرسنال على أستون فيلا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بسداسية دون رد.

تعادل بورنموث بدون أهداف مع فريق وولفرهامبتون، وتعادل ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق أمام توتنهام هوتسبير، بينما فاز ليفربول بصعوبة على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف.