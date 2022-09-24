رونالدو ينجو من الإيقاف

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سينجو من الإيقاف، وذلك بعد واقعة تحطيمه لهاتف طفل صغير مشجع إيفرتون خلال مباراة الفريقين بالموسم الماضي، وبالتحديد في شهر إبريل من العام الحالي. وكانت والدة الطفل قالت عبر حسابها في “تويتر” بعد المباراة: “مباراة جميلة في كرة القدم مع نجلي جاك تحولت إلى شكوى إلى الشرطة، لأن رونالدو حطم هاتفه، أثناء تسجيل خروج اللاعب وهو غاضب”. وأضافت: “أنا مصدومة مما فعل لاعب مان يونايتد، كيف يصف نفسه باللاعب المحترف ويفعل هذا بطفل من عمر أطفاله؟، هؤلاء اللاعبين مخربين وبلطجية كيف يمكن أن يصف شعوره إذا حدث هذا الأمر لطفل من أطفاله”. رونالدو ينجو: وقال الصحفي الإنجليزي: إن النجم البرتغالي سيتجنب الإيقاف، رغم اتهام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم له بالسلوك السيئ. يذكر أن النجم البرتغالي رد على تصرفه عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “الأمر ليس بالسهل للتعامل مع هذا الأمر محزن، ويجب علينا أن نكون محترمين وصبورين مع الآخرين، وخاصة الأطفال والشباب، أريد أن أعتذر عما بدر مني، وأدعو هذا الطفل لحضور مباراة لليونايتد في أولد ترافورد كدليل على الروح الرياضية واعتذاري أيضًا”.

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