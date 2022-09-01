أكد البرازيلي رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية ولاعب نادي برشلونة الإسباني الأسبق على سعادته بالتواجد في السعودية استعدادًا للمشاركة في مباراة مهرجان عودة النجوم.

ونشر النجم البرازيلي صورة له عبر حسابه في “تويتر” مع كاكا وروبيرتو كارلوس نجمي منتخب البرازيل سابقًا قائلًا: ” لقد كنت أفتقدكم كثيرًا، شكرًا جزيلًا على استقبالنا في الرياض، إنها مكان جميل، هيا بنا نستعد للعب”.

رونالدينيو وكاكا وكارلوس رموز الزمن الجميل

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ أعلن عن وصول نجوم الكرة العالمية رونالدينيو وكاكا وروبيرتو كارلوس إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في مباراة عودة النجوم، الأولى من نوعها بالمملكة.

ويُعد وصول الثلاثي البرازيلي المعتزل رونالدينيو وكاكا وروبيرتو هو البداية لتواجد كوكبة من نجوم كرة القدم، للمشاركة في مباراة عودة النجوم، والتي تُعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباراة النجوم، وأعربوا عن سعادتهم بالعمل الكبير الذي يقوم به تركي آل الشيخ، وإحضار نجوم العالم في الزمن الجميل إلى العاصمة الرياض.