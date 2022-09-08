نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية.

رياح نشطة بـ ينبع والرايس

وأوضح المركز أن الأماكن المتأثرة بهذه الحالة هي محافظة ينبع ومركز الرايس، لافتًا إلى أنها تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

أمطار غزيرة على مكة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك بدءًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة كلاً من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وهطول السيول، وذلك على كل من أضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان، والشفا والطائف.