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رياح نشطة وأتربة مثارة على 8 مناطق
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رياح نشطة وأتربة مثارة على 8 مناطق

2022-09-26 الساعة 8:35
رياح نشطة وأتربة مثارة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من مناطق القصيم،المدينة المنورة،مكة المكرمة ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-49كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج إلى مائج.
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