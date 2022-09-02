نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، يشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي بدأ الساعة ١ ظهرًا، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.