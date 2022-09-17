دافع نادي ريال مدريد الإسباني عن لاعبه البرازيلي فينسيوس جونيور، بعد هجوم عنصري تعرض له نتيجة الاعتراض على طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف.

ويستعد الريال غدًا لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد غدًا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الإسباني كوكي لاعب أتلتيكو مدريد قال: “إذا سجل فينسيوس جونيور هدفًا واحتفل فسوف تكون مشكلة كبيرة”.

وحرص كل من البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومواطنه رافينيا لاعب برشلونة الإسباني على دعم فينسيوس جونيور.

ريال مدريد يدين التصريحات الهجومية والعنصرية:

نادي ريال مدريد أصدر بيانًا بشأن الواقعة قال فيه: “يُدين النادي جميع أنواع اللغة والسلوك العنصري والكراهية للأجانب في كرة القدم والرياضة والحياة بشكل عام، مثل التعليقات المؤسفة الّتي صدرت ضدّ لاعبنا فينيسيوس جونيور في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف البيان: “يود النادي أن يعبّر عن محبته ودعمه لفينسيوس جونيور، اللاعب الّذي يعتبر كرة القدم موقفًا تجاه الحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية”.

واختتم البيان: “وجّه النادي أجهزته القانونية لاتخاذ إجراءات قانونية ضدّ أيّ شخص يدلي بتصريحات عنصرية تجاه لاعبينا”.

يذكر أن فينسيوس جونيور سجل حتى الآن 4 أهداف للريال في الدوري الإسباني من أصل 5 مباريات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة الأتلتيكو:

وستكون قائمة الريال مكونة من: “كورتوا، لونين ، لويس لوبيز في حراسة المرمى، كارفخال، أودريزولا، ألابا، فاييخو، ناتشو، رودريجير، ميندي، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، أسينسيو، فينسيوس جونيور، ماريانو، رودريجو.