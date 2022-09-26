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ريال مدريد يستعيد كريم بنزيما

2022-09-26 الساعة 5:02
ريال مدريد يستعيد كريم بنزيما
المواطن - الرياض

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن ريال مدريد الإسباني استعاد خدمات لاعبه الفرنسي المصاب كريم بنزيما. ويغيب بنزيما عن مباريات الريال منذ 20 يومًا وبالتحديد منذ السادس من سبتمبر الجاري، في مباراة ريال مدريد وسيلتيك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا حيث أُصيب وغادر اللقاء اضطراريًا. وكشفت التقارير أن ريال مدريد استعاد اللاعب لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب في التريث حول إشراكه في المباريات المقبلة حتى التأكد تمامًا من جاهزيته الفنية والبدنية حيث يُجري اللاعب حاليًا تدريبات تأهيلية.
الدوري الإسباني - كريم بنزيما - ريال مدريد ضد فرانكفورت
بنزيما

فرنسا تفتقد بنزيما

يذكر أن بنزيما غاب عن مباراتي منتخب فرنسا أمام كل من النمسا والدنمارك بفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر بسبب الإصابة. وتضع الجماهير الفرنسية الآمال على كريم بنزيما لقيادة منتخب الديوك للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ الكرة الفرنسية.
كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ChampionsLeague
وكان كريم بنزيما قاد ريال مدريد للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2021/2022 بتسجيله 15 هدفًا في صدارة هدافي البطولة.
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