حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على نادي ريال بيتيس بهدفين لهدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان الريال المبادر بالتسجيل بالدقيقة التاسعة عبر البرازيلي فينسيوس جونيور، ثم نجح اللاعب سيرخيو كاناليس في إحراز هدف التعادل لـ بيتيس بالدقيقة السابعة عشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الريال وبيتيس بهدف لكل فريق.

ريال مدريد يحقق الفوز بصعوبة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل الريال ضغطه الهجومي لينجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي رودريغو بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” معقل الريال في مدينة مدريد.

ويواجه، ريال سوسيداد فريق أتلتيكو مدريد في منافسات الجولة الرابعة مساء اليوم، وفي نفس اليوم يلعب برشلونة مع نادي إشبيلية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.