واصل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ريال مدريد يضرب لايبزيج بثنائية:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، افتتح الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي التسجيل للريال من تصويبة قوية بالدقيقة الثمانين، ثم عزز الإسباني ماركو أسينسيو من تقدم الريال بالهدف الثاني بالدقيقة الـ92 من تصويبة قوية بعد تمريرة متقنة من الألماني توني كروس.

أصبح رصيد الريال بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة غريمه وجاره ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

مواجهة نارية بين الأتلتيكو والريال:

وستقام المباراة بين قطبي مدريد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو” معقل فريق الأتلتيكو.

ويسعى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، بعد خسارته أول أمس الثلاثاء أمام فريق باير ليفركوزن الألماني بثنائية دون رد في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

الأتلتيكو يحتل حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وذلك بعد فوزه في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.