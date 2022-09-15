واصل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا بالفوز على نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ريال مدريد يضرب لايبزيج بثنائية:
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني من المباراة، افتتح الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي التسجيل للريال من تصويبة قوية بالدقيقة الثمانين، ثم عزز الإسباني ماركو أسينسيو من تقدم الريال بالهدف الثاني بالدقيقة الـ92 من تصويبة قوية بعد تمريرة متقنة من الألماني توني كروس.
أصبح رصيد الريال بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند صفر من النقاط متذيلًا المجموعة.
وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد لمواجهة غريمه وجاره ريال مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
مواجهة نارية بين الأتلتيكو والريال:
جدير بالذكر أن نادي أتلتيكو مدريد كان فاز يوم السبت الماضي على نادي سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
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