أمطر الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، شباك نادي ريال مايوركا برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لـ موسم 2022/2023.

وشهد الشوط الأول تقدم ريال مايوركا بالهدف الأول عبر اللاعب فيدات موريكي من ضربة رأسية بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

ريال مدريد يضرب برباعية

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، سجل الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي هدف التعادل للريال على الطريقة المارادونية بعد أن راوغ 3 لاعبين من مايوركا.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح الريال في إضافة الهدف الثاني عبر البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة الـ73، وأضاف البرازيلي رودريجو ثالث أهداف الريال بالدقيقة الـ89.

واختتم الألماني أنطونيو روديجر الأهداف للريال بالدقيقة الـ92.

وأصبح رصيد الريال بعد الفوز 15 نقطة في المركز الأول في الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.